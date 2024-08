😱 On tient 𝕝𝕖 𝕡𝕠𝕚𝕟𝕥 𝕕𝕦 𝕥𝕠𝕦𝕣𝕟𝕠𝕚 de tennis ! 🍬



FAA qui contourne le filet, Musetti qui répond par un amour de tweener lobé, de toute beauté ! 🤩#Paris2024 , à suivre en inté­gra­lité sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres parte­naires pic.twitter.com/bFADhIZeun