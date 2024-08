Hamad Medjedovic est depuis plusieurs années le petit protégé de Novak Djokovic sur le circuit.

Vainqueur des Next Gen Finals en 2023, le jeune Serbe a beau­coup de poten­tiel et continue bien évidem­ment de s’ins­pirer de son idole, qui vient tout juste de remporter les Jeux Olympiques.

Medjedovic a d’ailleurs expliqué à quel point l’am­biance dans Belgrade était spéciale pendant la finale, tant les habi­tants ne vivaient que pour ce moment.

« Je me souviens que lorsque Djokovic et Alcaraz jouaient, toutes les rues étaient vides. On n’en­ten­dait que les cris, les voix des gens qui hurlaient. e pense que ces dernières années, sur le plan sportif, c’est le plus grand résultat que nous ayons obtenu. Tout le monde atten­dait qu’il gagne. Évidemment, il a tout fait, sauf celui‐là. Nous étions tous très heureux après sa victoire. »