Si les joueurs russes souhaitent participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils doivent le faire sous une bannière neutre. L’Agence mondiale antidopage a décidé de punir la Russie suite à sa falsification des données de contrôles et la Russie est ainsi exclue des compétitions internationales (Jeux Olympiques ou coupe du monde de football) pendant quatre ans.

Dans un entretien pour le journal Marca, Daniil Medvedev a été questionné sur ce sujet et il ne cache pas sa déception : « Je suis triste car je suis un joueur de tennis et chaque semaine je suis contrôlé par toutes les agences du monde et dans tous les pays. Je comprends que ce ne fut pas une décision facile mais j’aimerais jouer au Japon avec mon drapeau. Il nous reste encore quelques mois et nous verrons ce qu’il se passera en juillet prochain. »