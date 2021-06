Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Daniil Medvedev a voulu revenir sur la série de forfaits liés aux Jeux Olympiques. Pour le Russe, cela n’est pas très éton­nant, cette saison 2021 est vrai­ment trop dense et sera diffi­cile à digérer : « Je vais aux Jeux Olympiques. C’est un événe­ment très impor­tant pour la Russie et pour moi. Mais je comprends aussi parfai­te­ment les joueurs de tennis qui ont décidé de « démis­sionner », de sécher les Jeux Olympiques. Nous vivons ce qui est peut‐être la saison la plus diffi­cile de l’his­toire dans toutes les disci­plines spor­tives. Nous avons commencé tôt en Février avec la Coupe ATP et l’on va terminer avec les finales de la Coupe Davis, après avoir disputé les 4 tour­nois du Grand Chelem et les Jeux Olympiques. Nous aurons fait quelque chose de très diffi­cile à gérer », a déclaré Daniil Medvedev.