Sorti vain­queur de son duel face à Alexander Bublik malgré quelques péri­pé­ties avec l’arbitre de chaise, Daniil Medvedev s’est présenté en confé­rence de presse avec le sourire et la satis­fac­tion du devoir accompli après une entame diffi­cile. Revenant sur son élimi­na­tion des Jeux olym­piques, le Russe a égale­ment évoqué celle de Novak Djokovic et les réac­tions qui ont suivi.

« C’était un moment diffi­cile. Lorsque Novak a perdu, j’ai remarqué que beau­coup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, surtout lors­qu’il a perdu le match pour le bronze, mais il a avoué que malgré la douleur de cette défaite, cela l’ai­de­rait à travailler plus dur et à revenir plus fort. Dans mon cas, j’ai été déçu de la façon dont j’ai dit au revoir au tournoi, je ne sais pas si j’étais au même niveau que Djokovic, mais ce que j’ai fait, c’est de me décon­necter un peu de tout. Bien sûr, j’au­rais aimé faire mieux, mais pour l’ins­tant, mon objectif est de gagner ce tournoi, puis l’US Open. C’est comme ça que fonc­tionne le tennis, vous avez 20 tour­nois par an où vous pouvez peut‐être en gagner cinq, six ou sept au mieux. Mais vous ne les gagnerez pas tous, alors vous devez vous concen­trer pour faire de votre mieux chaque jour. »