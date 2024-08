Nommé capi­taine de l’Equipe de France de tennis des jeux para­lym­piques, Yannick Noah n’a pas manque d’ex­pli­quer l’hon­neur qu’il avait d’avoir été nommé à cette place. Dernièrement comme le rapporte nos confrères de Sports.fr, il avait encore répéter cela au quoto­dien la Croix insis­tant sur l’idée de l’aven­ture humaine.

Une sortie qui n’a pas plus à Michaël Jeremiasz, ancien grand joueur aujourd’hui consul­tant tennis sur France Télévision : « J’aurais aimé entendre Noah dire : ‘On va aller cher­cher la victoire et les médailles’, comme à l’époque de la Coupe Davis », a indiqué celui qui est devenu consul­tant pour France Télévisions, et d’ajouter : « Là, c’est ‘l’aventure humaine’ qui prend le pas sur la perfor­mance. J’en reviens à mon combat : j’aimerais qu’on soit aussi ambi­tieux avec les paras qu’avec les olym­piques. Je n’ai jamais vu en France quelqu’un criti­quer les contre‐performances d’un athlète para. C’est toujours, ‘il est coura­geux, il a tout donné’. Allez‑y, s’il vous plaît, défoncez un athlète ou une équipe para­lym­pique s’ils passent à côté des Jeux.