Gaël Monfils n’y arrive pas. Éliminé d’en­trée des Jeux olym­piques de Tokyo face au Biélorusse Ilya Ivashka, sa 10e défaite en 13 matchs en 2021, Gaël Monfils a semblé accuser le coup en confé­rence de presse d’après match.

« Je ne sais pas quoi dire. Je dis la même chose depuis le début de l’année, je n’ai plus rien à dire. Là ça va mieux en plus, je trouve que je joue mieux. Je n’ar­rive pas à vous dire un truc sensé, là main­te­nant. C’est trop à chaud. Si je perds, j’ai de l’es­poir même si je joue bien ? Je l’ai dit à Wimbledon, le tournoi d’avant, le tournoi d’avant, je dis tout le temps la même chose. Je n’ai plus rien à dire. Je perds des matches en cinq sets, 7–6 ou 7–5 au troi­sième set… Je ne perds que des matches comme ça. »