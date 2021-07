Présent à Tokyo pour les Jeux olym­piques quelques jours seule­ment après son mariage avec Elina Svitolina, Gaël Monfils, tête de série numéro 10, n’a pas été gâté par le tirage au sort puis­qu’il affron­tera d’en­trée le coriace Biélorusse Ilya Ivashka. Mais avant de penser à ce premier tour, le Parisien a exprimé ce que lui évoquait cette compé­ti­tion mythique et historique.

« Les Jeux olym­piques, c’est pour se dépasser soi‐même et pour son pays, ça m’a toujours parlé ! C’est très fort pour moi. Très tôt, j’ai dit à Gilles Simon et Sébastien Grosjean que je voulais jouer les JO. C’est une déci­sion prise très tôt, c’est un partage. Malheureusement, on ne peut pas voir tous les sports mais c’est un partage de culture. On apprend beaucoup. »