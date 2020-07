Dans une interview donnée à Tennis.com, Monica Puig revient sur les années qui ont suivies sa victoire aux Jeux Olympiques en 2016. Pour rappel, la portoricaine avait créé la surprise en remportant la médaille d’or face à Angélique Kerber. Malheureusement pour elle, l’après a été bien plus compliqué. Une pression insupportable, un enchaînement de blessures, la dépression, des déceptions sportives constantes… Elle avait même déclaré qu’elle avait vécu « les trois pires années » de sa vie.

En 2016, elle devenait la première portoricaine à remporter une médaille d’or, un exploit auquel elle pense chaque jour : « Parfois, je ne crois toujours pas au fait que je suis une championne olympique. Je cherche la médaille dans ma maison, je la regarde et je la touche pour me souvenir de ce que j’ai pu faire. Cela durera pour toujours, mon nom sera associé à l’histoire olympique et c’est une immense fierté pour moi. Je veux juste retrouver les sensations sur le court que j’ai eues pendant ces semaines et continuer à apprécier ce sport, maintenant avec toute l’expérience que j’ai accumulée. »