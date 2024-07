Carlos Moya est inquiet mais pas alar­miste. Dans les colonnes de l’Equipe, il a fait un point sur la méthode que le team de Nadal va mettre en place pour le début de la compétition.

« En double, les points sont beau­coup plus courts. C’est sur demi‐terrain. Je pense que c’est un bon test, pas seule­ment un test parce que les ambi­tions qu’il a en double sont très élevées. Mais je pense qu’on pourra voir comment il est et, à partir de là, voir s’il peut jouer le dimanche. Ce que nous envi­sa­geons, c’est qu’il se repose, qu’il suive un trai­te­ment. C’est un problème qu’il doit écarter pour pouvoir jouer. Toutes les gênes que Rafa peut avoir en ce moment, il faut les gérer avec précau­tion parce qu’il est très enthou­siaste à l’idée de jouer ces Jeux. À partir de main­te­nant, nous verrons dans quel état il sera demain (vendredi), et dans quel état il sera samedi (jour de son entrée en lice en double). »