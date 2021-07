Alors qu’il devait affronter Félix Auger‐Aliassime au 1er tour, Andy Murray a décidé de se retirer du tournoi.

Sa déci­sion est liée à un diag­nostic très clair des méde­cins qui estiment que jouer le double et le simple était un effort trop impor­tant et trop risqué pour l’Ecossais : « Je suis vrai­ment déçu de devoir me retirer, mais le personnel médical m’a décon­seillé de parti­ciper aux deux tableaux, a‑t‐il déclaré. J’ai donc pris la diffi­cile déci­sion de me retirer du simple et de me concen­trer sur le double avec Joe. »

Se concen­trer sur le double et surtout cher­cher à conquérir une médaille, vu le niveau affiché face à la paire trico­lore P2H‐Mahut, c’est tout à fait possible.