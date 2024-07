Un forfait de dernière minute mais on s’y atten­dait un peu celui d’Andy Murray qui préfère se concen­trer sur le double avec Dan Evans.

« J’ai pris la déci­sion de déclarer forfait en simple afin de me concen­trer sur le double avec Dan. Nos entraî­ne­ments se sont très bien passés et nous allons bien jouer ensemble. Vraiment impa­tient de débuter et de repré­senter encore une fois la Grande‐Bretagne »

On rappelle qu’a­près les Jeux, l’Ecossais a décidé de ranger sa raquette au placard.