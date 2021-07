Double médaillé d’or en simple en 2012 à Londres et en 2016 à Rio de Janeiro, Andy Murray vise le passe de trois le 24 juillet prochain à Tokyo malgré son âge et ses problèmes de hanche. Compétiteur acharné, le Britannique aura des chances d’avancer dans le tableau grâce, déjà, aux nombreux forfaits ainsi qu’aux formats des matchs (au meilleur des trois manches sauf la finale qui est au meilleur des cinq). Des éléments qui lui font croire qu’il a ses chances pour ramener une médaille à la maison.

« Mon objectif est d’es­sayer de gagner une médaille, idéa­le­ment une médaille d’or. Je suis très content d’aller à Tokyo et d’y jouer. Nous avons de la chance que les Jeux olym­piques se déroulent cette année et person­nel­le­ment, j’ai toujours apprécié l’ex­pé­rience des Jeux. Je veux gagner pour mon pays et je ferai de mon mieux pour y parvenir », a notam­ment déclaré l’an­cien numéro 1 mondial qui ne sait toujours pas de quoi sera fait ses prochaines semaines : « J’aimerais pouvoir vous en dire plus. Les années précé­dentes, c’était vrai­ment plus facile. Pour le moment, les choses ne sont pas aussi simples que par le passé. Avec l’âge, il faut être plus sélectif. Vous ne pouvez pas tout jouer, alors je le saurai dans quelques semaines. »