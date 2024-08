De passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris ce samedi, Lorenzo Musetti, après avoir encensé le retour de service du Serbe, s’est ensuite projeté sur son match pour la médaille de bronze où il affron­tera le Canadien Félix Auger‐Aliassime (pas avant 17h30 ce samedi).

« C’est l’un des matchs les plus impor­tants de ma carrière, si ce n’est le plus impor­tant. Mon objectif est d’ob­tenir une médaille et demain (samedi) je vais me battre pour cela. Concernant Félix, je sais qu’il n’aime pas beau­coup mon jeu, il souffre beau­coup des varia­tions, de hauteur, de trajec­toire, de chan­ge­ments de rythme ; je vais donc devoir exploiter cet aspect et essayer de désa­morcer son superbe service et ne pas entrer dans son jeu. »