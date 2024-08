A l’issue de sa victoire face à Félix, Lorenzo, la médaille de bronze autour du cou n’avait qu’une envie à assouvir.

« Maintenant je veux manger une pizza. Je mange des pâtes nature et du poulet depuis trois mois ; donc, je pense que manger une pizza est le minimum. La première chose que j’ai envie de faire, c’est évidem­ment de partager ce beau moment avec ma famille. Comme vous le savez, je ne jouerai pas à Montréal, donc je vais rentrer chez moi quelques jours chez ma copine et mon bébé, j’en aurai besoin pour les quitter et parti à Cincinnati »