Si Lorenzo était déçu après sa défaite face à Nole, il sait aussi qu’il a encore une occa­sion pour aller décro­cher une médaille. Lors de sa prise de parole auprès de nos confrères d’Ubitennis concer­nant Nole, il a voulu insisté sur le meilleur coup du Serbe, celui qui a fait la différence.

« C’est vrai que sur son coup droit, il attend toujours le bon moment pour changer de direc­tion et tenter un coup gagnant. Après on peut dire ce que l’on veut de Djokovic mais son retour de service reste un coup incroyable, c’est ce qu’il y a de plus impres­sion­nant. La manière dont il parvient à renvoyer des services là où 90% des joueurs n’y arrivent même pas ou en tout cas mettent le serveur en bonne posi­tion, c’est ce qui fait la diffé­rence. Recommencer le point malgré un beau service, c’est ce qui me pose le plus de diffi­culté. Dans le jeu de fond de court, je ne me sentais pas en retard, au contraire je me sentais bien, je savais ce que je devais faire. Il y a eu quelques épisodes malheu­reux notam­ment à la fin du premier set où il m’a breaké de 40–0 en ma faveur. Une situa­tion diffi­cile à gérer s’est créée : j’étais sous pres­sion tout au long du match et il a réussi à tout gérer mieux que moi »