En zone mixte après la défaite de Rafael Nadal contre Novak Djokovic au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris, un jour­na­liste a demandé à l’Espagnol s’il avait eu le senti­ment d’avoir disputé son dernier match sur le court Philippe‐Chatrier, où il a triomphé quatorze fois. Une ques­tion qui n’a pas vrai­ment plu à l’homme au prin­cipal intéressé.

« Tous les jours, hein, tous les jours vous voulez que je prenne ma retraite. J’essaie de faire de mon mieux chaque jour, j’es­saie de regarder vers l’avenir et quand les JO seront terminés, je pren­drai les déci­sions qui s’im­posent en me basant avant tout sur l’envie et les senti­ments que j’éprouve. Aujourd’hui (lundi), je ne sais pas. J’ai souf­fert de nombreuses bles­sures ces deux dernières années, donc si je sens que je ne suis pas assez compé­titif pour conti­nuer ou pas assez prêt physi­que­ment, je vous le dirais. Je ne pense pas tous les jours à ma retraite », a lâché Rafa dans des propos rapportés par L’Equipe.