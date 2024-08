Rafael Nadal n’a évidem­ment pas pu évité les ques­tions sur son avenir après sa défaite en double avec Carlos Alcaraz en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, deux jours après son élimi­na­tion en simple contre Novak Djokovic. Et dans des propos rapportés par Punto de Break, l’Espagnol est resté comme souvent assez mystérieux.

« Mon avenir en tant que profes­sionnel est influencé par l’envie et le senti­ment que j’éprouve lorsque je dois prendre une déci­sion. Je m’étais fixé les Jeux olym­piques comme objectif depuis le début de l’année et ce cycle est terminé. Maintenant, je rentre chez moi, je décon­necte, et quand je saurai quelle sera ma prochaine étape, avec ou sans raquette à la main, je vous le dirai. »