Rafael Nadal a été inter­rogé par l’agence de presse EFE au sujet de la médaille de bronze de son compa­triote Pablo Carreno Busta. Il en a aussi profité pour s’ex­primer au sujet des débor­de­ments de Novak Djokovic lors de ce match, notam­ment son jet de raquette dans les gradins : « Heureusement qu’il n’y avait personne dans les tribunes et que rien d’autre ne se soit passé, mais bon, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps », a expliqué l’Espagnol, qui a estimé qu’il fallait « essayer de les éviter ».

On rappelle que Rafael Nadal n’a jamais cassé une raquette de sa carrière sur le court et que ses mouve­ments d’hu­meur son très rares. On comprend donc aisé­ment qu’il soit un peu « choqué » par l’at­ti­tude du Serbe notam­ment aux Jeux Olympiques, un évène­ment plané­taire où le cham­pion doit avoir une atti­tude exem­plaire, surtout en tant que numéro 1 mondial.