S’il aurait aimé parti­ciper à un tournoi de prépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz avant les Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), Rafael Nadal jouera avec Casper Ruud ce lundi après‐midi à Bastad, où il est égale­ment aligné en simple.

« Je n’ai pas joué en double depuis long­temps. Je l’ai dit plusieurs fois. Ça aurait été l’idéal de pouvoir jouer en double avant (avec Alcaraz). Mais ce n’était pas possible. Nous allons arriver une semaine plus tôt. Nous aurons l’oc­ca­sion de nous entraîner un peu, parce qu’en fin de compte, les JO sont un événe­ment d’équipe dans tous les sens du terme. Le double est quasi aussi impor­tant que le simple. C’est l’oc­ca­sion de gagner une médaille, ce qui est le but ultime et la plus belle des choses », a déclaré la légende espa­gnole au micro de L’Equipe.