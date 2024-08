Éliminé dès le deuxième tour en simple (par un certain Novak Djokovic) et en quarts de finale au double aux côtés de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a assisté à la finale entre son jeune compa­triote et le Serbe depuis chez lui, à Majorque.

Et quelques minutes seule­ment après la victoire mémo­rable de Djokovic face à Alcaraz, l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à consoler Carlitos tout en féli­ci­tant Nole.

« Carlos, même si je sais que c’est un jour diffi­cile, cette médaille est très impor­tante pour tout le pays ; avec le temps, tu verras que c’est aussi le cas pour toi. Merci pour cette semaine incroyable et pour la médaille que tu as donnée au sport espagnol. »

« Félicitations à Novak pour avoir réussi le Grand Chelem doré en carrière et pour avoir pu réaliser ce que tu voulais. Bravo. »