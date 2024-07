Trois jours après leur entrée en lice réussie en double sur les Jeux Olympiques de Paris, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz retrou­vaient ce mardi la paire néer­lan­daise composée du spécia­liste, Wesley Koolhof (20e mondial), et du beau­coup plus novice, Tallon Griekspoor.

Et dans la conti­nuité de leur victoire un peu pous­sive face aux Argentins, les Espagnols ont dû encore plus s’employer avec une victoire décro­chée au super tie‐break du troi­sième set : 6–4, 6–7(2), 10–2, après 2h20 de jeu.

Fébrile dans le jeu décisif du deuxième set où elle a enchaîné les mauvais choix et les fautes directes, la paire ibérique s’est parfai­te­ment reprise dans ce super tie‐break avec quelques coups ébou­rif­fants dont un magni­fique retour croisé gagnant de Rafa sur la ligne ou un smash de Carlos qui a fait bondir d’un seul homme le Philippe‐Chatrier.

Une belle manière de rebondir pour Nadal, 24 heures après son élimi­na­tion sèche en simple face à Novak Djokovic. Pour Carlos, c’est un match de plus à ajouter à son calen­drier alors qu’il affron­tera le Russe Roman Safiullin pour une place en quarts de finale.

Pour une place en demi‐finale du tournoi de double, Rafa et Carlitos auront fort à faire face à la paire de spécia­listes améri­cains : Rajeev Ram, 5e joueur mondial, et Austin Krajicek, 18e.