En confé­rence de presse après sa défaite très dure face à un Novak en maitrise malgré une vraie baisse de régime au deuxième set, l’Espagnol était forcé­ment déçu mais lucide.

« J’essaie de regarder vers l’avant. Je me suis donné jusqu’aux Jeux, quand ils seront terminés, je pren­drai les déci­sions que je dois prendre en fonc­tion de l’envie que j’ai et de mes senti­ments. Même si pour beau­coup cela n’a pas de sens, je souffre depuis deux ans, j’ai subi une opéra­tion à la hanche, j’ai passé beau­coup de temps à récu­pérer et je me sens mieux physi­que­ment. Si je sens que je ne suis pas compé­titif et que je n’ai pas la capa­cité de l’être, je vais prendre la déci­sion de partir, mais j’ai peu joué »