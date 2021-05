Présent ce mardi au media day du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal s’est notam­ment exprimé sur son éven­tuelle parti­ci­pa­tion aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo toujours prévus du 23 juillet au 8 août 2021. Si l’évè­ne­ment est pour le moment main­tenu, la situa­tion sani­taire au Japon ainsi que la réti­cence d’une partie de la popu­la­tion laissent planer un certain doute.

Et visi­ble­ment, cela ne rassure pas vrai­ment le Majorquin qui a, lui aussi, laissé planer le doute sur sa présence : « Je ne sais pas si je jouerai aux Jeux olym­piques. Dans un monde normal, il n’y a aucun doute, vous savez tous à quel point c’est impor­tant pour moi. Mais dans ces condi­tions, et à mon âge, je ne peux que faire des projets à court terme », a déclaré celui qui a remporté la médaille d’or en simple à Pékin en 2008 et la médaille d’or en double à Rio en 2016.