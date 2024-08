En confé­rence de presse après sa défaite avec Carlos Alcaraz en quarts de finale du double des Jeux Olympiques de Paris, Rafael Nadal a évoqué avec fran­chise sa rela­tion avec son jeune compatriote.

« Nous avons une très bonne rela­tion. En Espagne, nous sommes des gens amicaux, nous aimons partager des choses ensemble et je suis sûr que je vais conti­nuer à avoir une rela­tion très posi­tive avec Carlos. Tout simple­ment, nous sommes dans une dyna­mique de vie complè­te­ment diffé­rente. C’est la vérité… Si j’avais 10 ans de moins, nous aurions créé une belle rela­tion en tournée et nous aurions partagé beau­coup de beaux moments ensemble, mais cela n’ar­ri­vera pas. Mais bien sûr, je le soutien­drai depuis chez moi et je lui souhaite le meilleur à chaque fois et même si je continue à jouer, je serais moins présent qu’avant. »