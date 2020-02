Champion Olympique en simple en 2008 à Pékin et en double en 2016 à Rio, Rafael Nadal ne semble pas rassasié. Interrogé par le site espagnol Meridiano, le numéro 2 mondial, qui vient de disputer une exhibition au Cap avec son meilleur ennemi Roger Federer devant près de 52 000 personnes, s’est dit prêt pour les prochains Jeux Olympique de Tokyo en juillet prochain.

« Nous sommes encore en début de saison et nous ne savons pas ce que l’avenir peur réserver. Mais les Les Jeux Olympiques sont toujours un rendez-vous très important pour moi, c’est inscrit dans mon calendrier. C’est l’événement sportif le plus important au monde, et j’espère certainement y être à nouveau pour représenter mon pays« , a déclaré le Majorquin avant de se montrer prudent concernant son état physique : « Les Jeux Olympiques sont forcément dans ma tête mais je ne sais pas comment je serais physiquement. Le temps nous le dira, mais mon idée est de tout jouer. »