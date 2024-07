Si Novak Djokovic a décidé de loger dans un hôtel pendant les Jeux Olympiques de Paris, après une expé­rience posi­tive mais fati­gante dans le village olym­pique de Tokyo en 2021, Rafael Nadal a lui préféré rester avec les autres athlètes, dont Carlos Alcaraz.

Dans des propos rapportés par Tennis365, l’homme aux 14 Roland‐Garros a expliqué son choix.

« Bien sûr, pour nous, c’est un peu moins confor­table et nous sommes habi­tués à séjourner dans des hôtels ou des maisons où les choses sont proba­ble­ment plus confor­tables que dans le village mais, je pense que jouer des Jeux Olympiques sans être dans le village, c’est comme parti­ciper à un autre événe­ment. Ce n’est qu’une fois tous les quatre ans et pour moi, person­nel­le­ment, cela n’a pas de sens de rester à l’hôtel. Nous restons à l’hôtel toutes les semaines. »