L’ancienne joueuse russe s’est exprimée au sujet du but ultime de Novak Djokovic. Elle ne comprend pas vrai­ment le sens de sa démarche.

« Les prochains Jeux olym­piques sont encore loin. De plus, il a déjà remporté l’or, donc je ne vois pas l’in­térêt pour lui de viser les prochains Jeux. Il a disputé de superbes matchs cette saison, il a gagné le titre, mais physi­que­ment, il est toujours à la traîne par rapport aux leaders du tennis masculin, Alcaraz et Sinner. Et ce sera de plus en plus diffi­cile avec le temps » Ce serait formi­dable si, par miracle, il rempor­tait enfin un autre Grand Chelem l’année prochaine et termi­nait sa carrière en beauté. Mais après tout, Novak est un grand passionné de tennis. Et lui seul sait combien de temps il peut encore jouer »