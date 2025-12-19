L’ancienne joueuse russe s’est exprimée au sujet du but ultime de Novak Djokovic. Elle ne comprend pas vraiment le sens de sa démarche.
« Les prochains Jeux olympiques sont encore loin. De plus, il a déjà remporté l’or, donc je ne vois pas l’intérêt pour lui de viser les prochains Jeux. Il a disputé de superbes matchs cette saison, il a gagné le titre, mais physiquement, il est toujours à la traîne par rapport aux leaders du tennis masculin, Alcaraz et Sinner. Et ce sera de plus en plus difficile avec le temps » Ce serait formidable si, par miracle, il remportait enfin un autre Grand Chelem l’année prochaine et terminait sa carrière en beauté. Mais après tout, Novak est un grand passionné de tennis. Et lui seul sait combien de temps il peut encore jouer »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 11:28