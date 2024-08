De retour sur le circuit depuis le début d’année, Naomi Osaka a eu la chance de repré­senter son pays aux Jeux Olympiques, à Paris.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour la Japonaise, qui a très vite été éliminée par Angelique Kerber, dès le premier tour.

Au‐delà de sa perfor­mance spor­tive, l’an­cienne numéro 1 mondiale a avoué avoir regretté le fait que les athlètes du tennis n’étaient pas tous hébergés dans le village olym­pique, avec tous les autres sportifs.

« A Tokyo, j’étais vrai­ment stressé. À Paris, je me suis senti beau­coup plus à l’aise. Et évidem­ment, il y avait des spec­ta­teurs, donc c’était très diffé­rent. Mais je regrette un peu de ne pas avoir vécu plei­ne­ment les Jeux dans le village olym­pique et j’es­père pouvoir jouer à Los Angeles. »