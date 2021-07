Corrigé, balayé, effacé par Novak Djokovic pour la 17e fois de sa carrière et pour la 15e fois de suite (6–2, 6–0), Kei Nishikori était sonné après la rencontre qui aura duré à peine plus d’une heure. Il a donc tenté d’ex­pli­quer ce qui s’était passé tout en rendant hommage au numéro 1 mondial.

« Il a défendu de manière incroyable aujourd’hui, tout en profon­deur. J’ai bien essayé de rester dans le match et de riva­liser avec lui mais je n’ai pas pu. Je pensais que je jouais bien, mais mon service était mauvais et il me mettait sous pres­sion à chaque fois. La façon dont il a joué aujourd’hui, cette semaine et ces deux derniers mois est incroyable », a déclaré le Japonais en confé­rence de presse.