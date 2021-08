Qualifié pour les demi‐finales à Washington, dans la foulée de son élimi­na­tion de « ses » Jeux olym­piques face à Novak Djokovic, Kei Nishikori a déclaré en confé­rence de presse que son service l’avait parti­cu­liè­re­ment handi­capé ce jour‐là. Un vrai regret même si le Serbe semblait quand même au‐dessus du lot.

« Il est évident que le service m’a beau­coup aidé. Lors du dernier match que j’ai disputé aux Jeux olym­piques contre Djokovic, j’ai commis de gros­sières erreurs avec ma première balle de service. Je pense que tout au long de cette semaine, j’ai vrai­ment bien servi. J’avais besoin de faire plus de 60% de première balles et d’avoir un bon rythme. Aujourd’hui (vendredi), je l’ai eu et cela a été déter­mi­nant pour remporter la victoire. »