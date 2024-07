Dans des propos rapportés par le média serbe Sportklub après sa victoire contre Rafael Nadal au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris, Novak Djokovic a évoqué fran­che­ment sa rela­tion avec l’Espagnol.

« Non, il n’y a pas de frater­nité entre lui et moi. Nous sommes davan­tage des rivaux et des collègues. C’est diffi­cile d’être proche. Il y a beau­coup d’in­for­ma­tions clas­si­fiées, à ce niveau‐là on ne peut pas trop se rappro­cher de son rival. Nous prati­quons ce sport depuis long­temps, j’es­père que nous pour­rons améliorer nos rela­tions à l’avenir. »