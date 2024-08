Au micro d’Eurosport après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, où il retrou­vera Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a évoqué son plaisir de jouer devant un public inhabituel.

« C’est un grand honneur de repré­senter son pays aux Jeux olym­piques. C’est une compé­ti­tion spor­tive incroyable. On joue Roland Garros dans ce stade mais tout est diffé­rent et dans le bon sens du terme. Même si public de Roland‐Garros est aussi formi­dable et passionné par le tennis, le public des JO est diffé­rent. Des gens du monde entier viennent et voyagent pour soutenir leurs nations respec­tives et les athlètes de leurs pays. Je pense qu’il y a telle­ment de personnes diffé­rentes de natio­na­lités diffé­rentes et c’est tout simple­ment magni­fique à voir. »