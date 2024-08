Médaillé d’or olym­pique depuis main­te­nant plus d’une semaine, Novak Djokovic continue de profiter de ses proches en atten­dant son retour à l’US Open.

Désormais déten­teur de tous les titres dont un joueur de tennis peut rêver, le Serbe va pouvoir jouer encore plus libéré, et prendre toujours plus de plaisir dans un jeu, qui, comme il l’a lui‐même déclaré, est un plaisir de tous les instants pour lui.

« J’ai complété tous les exploits avec cette médaille d’or, mais j’aime ce sport. Je ne joue pas seule­ment pour gagner le tournoi. Je joue parce que j’aime la compé­ti­tion, entraîner mon corps, perfec­tionner mon jeu. Ce sport m’a donné beau­coup dans ma vie et j’essaie de lui rendre la pareille avec dévoue­ment et le sacri­fice que je fais sur le terrain quand personne d’autre ne me regarde. Je le fais aussi dur que n’importe quel jeune joueur, donc ces succès ne sont pas un acci­dent. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. J’ai travaillé très dur, j’ai fait beau­coup de sacri­fices pour arriver à ce moment. Maintenant, il s’agit de bonheur, de joie et de célébration. »