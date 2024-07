Quelques heures après la magni­fique décla­ra­tion d’amitié (et d’amour) d’Andy Murray à Novak Djokovic, alors que le Britannique mettra un terme défi­nitif à sa carrière à l’issue des Jeux olym­piques de Paris, le Serbe a tenu à lui répondre publi­que­ment avec un très joli message.

« Andy, j’ai adoré me mesurer à toi, jouer en double ensemble, partager de bons souve­nirs en tant qu’amis. Je vais « passer » sur le fait d’être amant. J’espère que tu compren­dras. Quelle carrière extra­or­di­naire. Légendaire. Merci A pour avoir inspiré tous les joueurs et de nombreuses personnes dans le monde entier », a écrit l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui connaît et côtoie Murray depuis l’âge de 12 ans.