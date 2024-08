Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire en finale des Jeux Olympiques de Paris face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a été inter­rogé une ancienne décla­ra­tion de Rafael Nadal disant que la médaille d’or était le titre le plus dur à remporter.

Le Serbe en a égale­ment profité pour remer­cier Rafa à propos de son message de féli­ci­ta­tions. Extraits.

Question : « Nadal a dit plus tôt que remporter l’or est le plus diffi­cile ; êtes‐vous d’ac­cord ? Avez‐vous vu son message de félicitations ? »

Novak Djokovic : « Je ne l’ai pas encore vu ; Je n’ai pas mon télé­phone avec moi. Merci à lui pour les féli­ci­ta­tions ; cela signifie beau­coup quand cela vient d’un grand athlète et rival. Je conviens que c’est l’obstacle le plus diffi­cile à surmonter et à gagner. Il est diffi­cile de dire s’il est plus diffi­cile de remporter un Grand Chelem ou les Jeux olym­piques, mais le fait qu’ils aient lieu tous les quatre ans, avec la pres­sion et les attentes, indé­pen­dam­ment de ce que vous avez gagné aupa­ra­vant, rend la tâche incroya­ble­ment difficile. »