Dur de redes­cendre de son nuage pour Novak Djokovic, et on peut le comprendre.

En rempor­tant le dernier titre qui lui manquait aux Jeux Olympiques de Paris, le Serbe a en quelque sorte ‘terminé le jeu’ comme on l’en­tend souvent et comme l’a par exemple sous‐entendu Gilles Simon avec humour.

Le plus fou dans ce sacre de Novak Djokovic reste tout de même le niveau de jeu qu’il a été capable de proposer face à un Carlos Alcaraz qui était litté­ra­le­ment en feu depuis Roland Garros.

Novak lui‐même a classé cette victoire comme une des plus belles, si ce n’est la plus belle de sa carrière.

« Cela dépasse tout ce que j’avais imaginé et espéré pouvoir vivre et ressentir. Le fait d’avoir remporté le bronze lors de mes premiers Jeux olym­piques et de ne plus jamais remporter de médaille depuis lors malgré trois demi‐finales… Je n’ai pas pu surmonter cet obstacle. Et désor­mais, à 37 ans, j’ai pu battre un joueur de 21 ans qui est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Si je prends tout en consi­dé­ra­tion, c’est proba­ble­ment le plus grand succès sportif que j’ai eu dans ma carrière »