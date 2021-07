Près de deux mois après avoir décidé de boycotter la presse et ses confé­rences de presse en se reti­rant de Roland‐Garros puis en décla­rant forfait pour Wimbledon, Naomi Osaka a de nouveau fait face au médias ce dimanche après sa victoire au premier tour face à la Chinoise Zheng (6–1, 6–4). Et d’après ses dires, la Japonaise était « contente » de répondre à des questions…

« Pour moi, honnê­te­ment, ce n’est pas bizarre de vous parler, a lancé la numéro 2 mondiale. Ça peut vous paraître bizarre, mais je crois que je suis contente que vous me posiez des ques­tions. Cela faisait long­temps que je n’avais pas joué un offi­ciel match. Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau me battre sur un court. Nous jouons en pleine pandémie et c’est vrai­ment très dur pour tout le monde de devoir jouer dans ces condi­tions. J’aurais aimé que la situa­tion soit diffé­rente de ce que nous avons aujourd’hui mais c’est ainsi. »