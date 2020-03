Mise en avant pour promouvoir les Jeux Olympiques de Tokyo, Naomi Osaka a publié un message sur son compte Twitter pour réagir au report de l’événement à 2021. « Tout le monde sait combien j’étais enthousiaste à l’idée de participer aux Jeux Olympiques et combien j’étais fière qu’ils se déroulent dans mon pays. Bien sûr que je suis déçue qu’ils n’aient pas lieu cette année, mais je suis sûre que nous reviendrons plus forts que jamais en 2021, a commenté la Nippone, ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de deux titres du Grand Chelem. J’approuve à 100 % la décision courageuse du Premier ministre Shinzo Abe et du CIO qui a été prise. Le sport finira par nous rassembler à nouveau, mais ce n’est pas la priorité actuellement. Il est temps de se battre pour sauver autant de vies que possible. Pour moi, c’est ça aussi le véritable esprit olympique.«

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 28, 2020