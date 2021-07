Le tableau féminin n’a pas épargné la Japonaise qui sera opposée au 1er tour à la Chinoise Zheng. Dans sa partie de tableau la Blege Mertens, et la Batave Bertens vont défendre chère­ment leur peau d’au­tant qu’elles aiment jouer sur dur. En quart de finale, logi­que­ment elle devrait affornter Swiatezk dont on connait la comba­ti­vité. De ce fait le tableau semble plus léger pour Barty si l’on oublie la présence de Sabalenka.