Queríamos contarles que los tiempos no alcan­zaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero reco­mendó que Juan Martín no parti­cipe en #Tokyo2020 . ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue ! ✊@delpotrojuan#delpo