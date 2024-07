Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sont tout simple­ment tombés sur plus forts qu’eux ce mercredi en quarts de finale des Jeux Olympiques.

Opposés aux spécia­listes améri­cains Rajeev Ram et Austin Krajicek, les Espagnols se sont inclinés assez nette­ment et logi­que­ment en 1h40 de jeu : 6–2, 6–4.

Breakés d’en­trée, beau­coup moins précis et surtout moins expé­ri­mentés que leurs adver­saires, Rafa et Carlos quittent donc le tournoi olym­pique. Si le premier ne joue plus rien suite à sa défaite en simple face à Novak Djokovic, le second va rapi­de­ment devoir digérer cet échec et se tourner vers son quart de finale prévu ce jeudi face à l’Américain Tommy Paul.