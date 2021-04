« Ce n’est pas le rêve de ma vie mais bien sûr que j’y pense », décla­rait Lucas Pouille au sujet des JO il y a quelques jours. Pour aller à Tokyo, il doit être dans les 4 meilleurs fran­çais. « Je dois être 50 ou 40 après Roland Garros. C’est l’objectif », indiquait‐il. La décla­ra­tion de Lucas après sa défaite contre Alejandro Davidovich Fokina prouve bel et bien toute sa déter­mi­na­tion à aller aux Jeux Olympiques.

« Si j’ai la possi­bi­lité de me faire vacciner, je le ferais. Nous ne sommes pas les premiers sur la liste. Je ne sais pas ce qu’il en est pour les spor­tifs des Jeux Olympiques. Pour l’instant, je suis loin, mais si je suis dans les quatre premiers et que je peux aller aux JO, si on me dit qu’il faut faire le vaccin pour y aller, je le ferais sans hésiter, si cela peut me faci­liter la vie là‐bas », a assuré Lucas Pouille.