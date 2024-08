La Chinoise a fait des confi­dences sur l’état nerveux dans lequel elle a abordé tous les duels ce tournoi olym­pique et notam­ment lors de la finale face à Vekic.

« Le dernier point, j’étais vrai­ment nerveux. En fait, ma main trem­blait. À chaque match, quand je vais aux toilettes, mon corps tremble. Je n’ai jamais eu autant faim de gagner un match. Je pour­rais donner tout ce que je peux, mais je sais que le tennis ne fonc­tionne pas comme ça. Ce n’est pas comme si vous donniez tout et obte­niez des résul­tats tout le temps. Je suis super fier de moi car cette fois j’ai vaincu la pres­sion. J’ai dépassé ma propre limite. Je ne le savais pas avant de pouvoir enchaîner 5 matches d’af­filée. Surtout 7 heures en 2 jours. Je sens qu’ici, dans ce tournoi, j’ai dépassé mes limites. À l’avenir, peu importe où je me trouve, je me souvien­drai de ce moment et cela me remon­tera le moral »