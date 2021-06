Rafael Nadal a annoncé la mauvaise nouvelle jeudi. Il ne dispu­tera ni Wimbledon ni les Jeux Olympiques de Tokyo. Il a expliqué sa déci­sion par le besoin de se préserver physi­que­ment, à 35 ans. La première déçue, c’est sa compa­triote Garbine Muguruza. La 13e mondiale rêvait de faire le double mixte avec l’homme aux 20 Grands Chelems. Un rêve qui ne deviendra sûre­ment peut‐être jamais réalité car Rafa aura 38 ans pour les JO de Paris 2024.

« Au moins, le sujet ne sera plus abordé (rires). La vérité est que c’est dommage parce que c’était un rêve et main­te­nant il sera très diffi­cile que cela se produise plus tard. Maintenant, je vais concen­trer sur le simple et le double », a regretté Muguruza après sa défaite contre Alizé Cornet à Halle.

Qui sait, Roger Federer devrait bien disputer les Jeux Olympiques à presque 40 ans…