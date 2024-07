Qualifié en ayant dominé le Hongrois Fucsovics en trois manches après deux heures de match, l’Espagnol savait que s’il l’emportait, il allait devoir affronter son « ami » Novak Djokovic.

On ne sait pas si cette pers­pec­tive lui a donné un supplé­ment d’âme lors de son duel mais Rafa n’a rien lâché. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, jouer le Serbe a toujours été un moment spécial dans sa carrière.

« Ça a toujours été très spécial de jouer contre Novak. La diffé­rence, c’est que norma­le­ment, on se joue en finale ou en demies. Là, c’est le deuxième tour. C’est vrai que, pour presque tous les matches que j’ai joués contre Novak, j’étais dans une situa­tion bien diffé­rente de celle d’au­jourd’hui. C’est ce qui rend le match plus diffi­cile pour moi et plus impré­vi­sible. Mais j’ai toujours de l’es­poir et je vais donner le meilleur de moi‐même »