Incertain pour les Jeux olym­piques de Paris à cause d’une gêne ressentie au niveau de la cuisse droite, Rafael Nadal, qui a dû annuler son entraî­ne­ment avec Alexander Zverev prévu ce jeudi après‐midi alors qu’il doit affronter Marton Fucsovics pour son entrée en lice, a fait une décla­ra­tion forte en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Pour l’homme aux 14 Roland‐Garros, sa victoire à Pékin en 2008 était plus impor­tante qu’un sacre en Grand Chelem.

« C’est une formi­dable oppor­tu­nité de parti­ciper aux Jeux, le plus grand événe­ment sportif du monde. Ce seront mes derniers, j’en ai raté deux en 2012 et en 2020 et cela m’a fait plus mal que de rater un Grand Chelem. Pour moi, gagner la médaille d’or à Pékin en 2008 était plus impor­tant que de remporter un Grand Chelem. Vous avez l’im­pres­sion de faire partie de quelque chose de grand. Le senti­ment de rentrer à la maison avec une médaille est inoubliable. »