S’il a répondu à beau­coup de ques­tions lors de son passage en zone mixte après sa défaite en double avec Carlos Alcaraz au stade des quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, Rafael Nadal a évidem­ment été inter­rogé sur sa parti­ci­pa­tion au dernier Grand Chelem de la saison qui aura lieu du 26 août au 8 septembre à New‐York.

Et visi­ble­ment, cette édition 2024 de l’US Open ne semble pas faire partie de ses plans.

« Il semble que non, mais je vous le dirai bientôt. En ce qui me concerne, je ne peux pas vous donner de réponse plus claire. J’ai besoin d’un peu de temps, mais ça me semble difficile. »