Roddick a compris la stra­tégie de Djokovic au sujet des JO de Los Angeles : « C’était une façon très habile de dire : mon cœur est avec la Serbie, et je veux prendre ma retraite en bran­dis­sant le drapeau serbe »

Jean Muller

On le sait, Djokovic aime se battre contre des systèmes, l’in­jus­tice est aussi quelque chose qu’il ne supporte pas.

Sa mise à l’écart de son pays est un affront qu’il ne supporte pas. 

Sa récente annonce concer­nant sa parti­ci­pa­tion aux Jeux Olympiques de Los Angeles est donc un message clai­re­ment passé aux auto­rités de son pays.

C’est l’ana­lyse faite par Andy Roddick et c’est la seule qui semble logique.

« Ses propos sur sa retraite aux Jeux olym­piques de 2028, drapeau serbe à la main, étaient la manière idéale d’aborder les nombreux problèmes auxquels il est confronté actuel­le­ment. Je sais qu’il vit en Grèce, et on parle beau­coup de son démé­na­ge­ment là‐bas, prin­ci­pa­le­ment pour des raisons poli­tiques en Serbie. C’était une façon très habile de dire : mon cœur est avec la Serbie, et je veux prendre ma retraite en bran­dis­sant le drapeau serbe »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 09:07

