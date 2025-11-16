On le sait, Djokovic aime se battre contre des systèmes, l’injustice est aussi quelque chose qu’il ne supporte pas.
Sa mise à l’écart de son pays est un affront qu’il ne supporte pas.
Sa récente annonce concernant sa participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles est donc un message clairement passé aux autorités de son pays.
C’est l’analyse faite par Andy Roddick et c’est la seule qui semble logique.
« Ses propos sur sa retraite aux Jeux olympiques de 2028, drapeau serbe à la main, étaient la manière idéale d’aborder les nombreux problèmes auxquels il est confronté actuellement. Je sais qu’il vit en Grèce, et on parle beaucoup de son déménagement là‐bas, principalement pour des raisons politiques en Serbie. C’était une façon très habile de dire : mon cœur est avec la Serbie, et je veux prendre ma retraite en brandissant le drapeau serbe »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 09:07