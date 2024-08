Lors du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial a tenu à revenir sur l’une des déci­sions les plus admi­rables de ces Jeux Olympiques de Paris : celle de Dan Evans de privi­lé­gier le double avec son ami et fur retraité, Andy Murray, plutôt que de défendre les 500 points de son titre sur l’ATP 500 de Washington.

Un immense et magni­fique sacri­fice que l’Américain a tenu à mettre en lumière.

« Si vous voulez connaître l’his­toire d’un homme qui se comporte en véri­table être humain pour quel­qu’un d’autre qu’il respecte et avec qui il est peut‐être ami, je vais vous la raconter : Dan Evans. En ne saisis­sant même pas l’op­por­tu­nité de défendre les points qu’il a gagnés, il sera main­te­nant quelque part autour de la 170e place mondiale en simple (176e exac­te­ment), ce qui signifie passer des Grands Chelems, des Masters 1000, des 250 et 500, aux Challengers cet automne ou jouer les quali­fi­ca­tions pour tous ces événe­ments. Pourquoi prendre la déci­sion de ne pas défendre le plus grand titre de votre vie ? Parce que vous voulez rendre hommage à quel­qu’un que vous admirez et jouer le double olym­pique sans points, sans argent, avec un certain Sir Andy Murray. L’un des aspects les plus inté­res­sants de l’his­toire de Murray, en plus de l’adieu à une légende, c’est la déci­sion de Dan Evans. »